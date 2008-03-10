سه مؤسسه آموزشی اخطار قانونی توقف فعالیت دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مؤسسه‌ها موظف هستند بر اساس مصوبه ساله 1372 مجلس شورای اسلامی به محض ابلاغ اخطاریه نسبت به توقف فعالیت‌های آموزش عالی خود اقدام کنند.



1ـ مؤسسه آموزشی خردمندان واقع در تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، خیابان ادوارد براون پلاک 27

2ـ مؤسسه آموزشی مزیدی واقع در اهواز، بلوار پل پنجم، روبروی دانشگاه شهید چمران، مرکز آموزشهای آزاد و دانشگاه شهید چمران.

3ـ موسسه آموزشی مجتمع فکور واقع در اهواز، خیابان نادری، بین مسلم و سراج، جنب عینک سان‌اپتیک

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