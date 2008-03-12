برداشت آب از منابع زیرزمینی استان مرکزی بالاتر از میانگین کشوری است

آیت شجاعی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این امر افت سطح آبهای زیرزمینی استان را در پی داشته که رسیدن به حد مطلوب نیازمند همکاری دستگاه های استان است.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از آبهای زیرزمینی و مصرف آب در استان باد مدیریت شود، خاطرنشان کرد: استان مرکزی از نظر تخلیه منابع آب در سطح کشور رتبه هفتم و از نظر تعداد منابع آب در جایگاه سیزدهم کشوری قرار دارد، همچنین از نظر متوسط کسری مخازن آبخوانها درجایگاه هشتم کشور قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی در مقایسه شاخصها گفت: استان مرکزی با 8/1درصد مساحت کشور و 9/1 درصد جمعیت از متوسط بارندگی 260 ملی متر برخوردار است که 10میلیمتر از متوسط کشوری آن بالاتر است.

شجاعی زاده خاطر نشان کرد: هفت میلیارد و 700 میلیون متر مکعب ریزش جوی، چهار میلیارد و 700 میلیون متر مکعب تبخیر و تعریق آب سبب شده است کل حجم آب موجود دراستان به رقم چهار میلیارد و 200 میلیون متر مکعب کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی با اشاره به اینکه در راستای حفظ بسترهای آبی استان، مطالعات طرح جامع آبی استان آغازشده افزود: دراین راستا از مجموع یک میلیارد و 400 میلیون مترمکعب آب سطحی در استان برای 350 میلیون متر مکعب آن برنامه ریزی شده است.

وی گفت: برای مهار آبهای جاری استان و استفاده بهینه از آنها، ایجاد بندها وسدهای خاکی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی برنامه ریزی شده است که براساس این برنامه ریزیها، احداث این بندها و سدهای خاکی در قالب دو برنامه اجرا و آب استحصال شده از طریق اجرای آن در مصارف کشاورزی مورد استفاده خواهد گرفت.