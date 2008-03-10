40 هزار واحد انشعاب آب توسط شرکت آبفای مشهد واگذار می شود

محمد پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به تدوین بودجه سال 87 این شرکت افزود: مبلغی بالغ بر 792 میلیارد ریال اعتبار سال آینده شرکت آبفای مشهد خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد بیان داشت: بودجه این شرکت طی سالهای آتی در بخش درآمدهای جاری 197 میلیارد ریال و در بخش منابع سرمایه ای و در آمد طرحهای تملک سرمایه ای به ترتیب 399 و 196 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با تشریح شاخصهای اعتباری شرکت آب و فاضلاب مشهد یادآور شد: واگذاری 40 هزار واحد اشتراک آب و 40 هزار اشتراک فاضلاب طی سال 87 پیش بینی شده است.

پرورش ادامه داد: سال آینده 169 میلیون مترمکعب آب به مشهدی ها فروخته می شود.

وی یادآور شد: حجم تولید آب نیز بر اساس بودجه در این سال 214 میلیون متر مکعب خواهد بود.