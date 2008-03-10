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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۲۸

40 هزار واحد انشعاب آب توسط شرکت آبفای مشهد واگذار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: واگذاری 40 هزار واحد اشتراک آب در سال آینده توسط این شرکت پیش بینی شده است.

محمد پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به تدوین بودجه سال 87 این شرکت افزود: مبلغی بالغ بر 792 میلیارد ریال اعتبار سال آینده شرکت آبفای مشهد خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد بیان داشت: بودجه این شرکت طی سالهای آتی در بخش درآمدهای جاری 197 میلیارد ریال و در بخش منابع سرمایه ای و در آمد طرحهای تملک سرمایه ای به ترتیب 399 و 196 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با تشریح شاخصهای اعتباری شرکت آب و فاضلاب مشهد یادآور شد: واگذاری 40 هزار واحد اشتراک آب و 40 هزار اشتراک فاضلاب طی سال 87 پیش بینی شده است.

پرورش ادامه داد: سال آینده 169 میلیون مترمکعب آب به مشهدی ها فروخته می شود.

وی یادآور شد: حجم تولید آب نیز بر اساس بودجه در این سال 214 میلیون متر مکعب خواهد بود.

کد مطلب 652007

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