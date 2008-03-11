از زندان تا باشکوهترین مسجد مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، مسجد " المؤید شیخ" از زیباترین مساجد مصر است ، این بنای معنوی دستاورد معماری دوران مملوکیان به شمار می رود که در سال 818 ( 1415 میلادی) ساخت آن آغاز و سال 824 ( 1421 میلادی) به پایان رسید.

این مسجد توسط سلطان ملک المؤید ابونصر شیخ محمودی ظاهری از ممالیک سطان ظاهر ساخته شده است. داستان ساخت این مسجد به دوران المؤید بر می گردد که در انباری در شمال مصر که زندان مجرمان بود، زندانی شد. او در این زمان نذر کرد که اگر پادشاه مصر شود، این زندان را به مسجد تبدیل کند و مدرسه ای برای اهل علم بسازد. وی پس از آزادی از زندان و در پی آن به دست گرفتن پادشاهی مصر، به نذر خود عمل کرد.

این مسجد از تحفه های معماری عصر مملوکیان به شمار می رود، در سمت چپ آن آبراهه ای قرار دارد که بازدید کنندگان مسجد و عابران از آب آن می نوشند و رفع تشنگی می کنند.

این مسجد دارای صحن داخلی است که نیمی از آن مسقف بوده و در مقابل آن منبر قرار دارد. قبه ای بزرگ داخلی به ارتفاع 40 متر وسط صحن به صورت دایره قرار دارد و نمازگزاران به منظور وضو گرفتن آنجا می روند.

رواق قبله دارای سقفی چوبی است که در قسمت زیرین آن آیات قرآن به خط ثلث مملوکی با آب طلا نوشته شده است که همه را به اقامه نماز تشویق می کند.

این مسجد دارای سه گلدسته است که دو تای آنها از برجسته ترین آثار باستانی به شمار می رود و گلدسته سوم نزدیک ورودی غربی است که در قرن نوزدهم ساخته شده است.

سلطان مؤید به این مسجد کتابخانه بزرگی شامل کتابهای مختلف علوم و هنر افزود که علاوه بر ارزش علمی دارای ارزش مادی بسیاری نیز هستند.

اخیرا وزارت فرهنگ مصر به ترمیم و بازسازی این مسجد اقدام کرده تا تعداد گردشگران را افزایش و آثار تاریخی قاهره را از خطر تخریب نجات دهد.

ترمیم این مسجد 6 سال طول کشید و بخشهای مختلف آن چون ایوان، قبله، ورودی، قبه و گلدسته ها بازسازی و ژوئیه سال 2007 افتتاح شد.