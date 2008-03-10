ارائه کمکهای موردی به 320 هزار نفر از نیازمندان استان تهران

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص اقداماتی که کمیته امداد استان تهران به مناسبت فرا رسیدن ایام عید انجام داده است ، افزود: تمامی 120 هزار مددجوی تحت پوشش این نهاد بن غیر نقدی خود را به ارزش 32 هزار تومان دریافت کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: این بن شامل خوار و بار ضروری و مورد نیاز مددجویان بوده است.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران تاکید کرد: همچنین به تمامی مددجویان نیز بن پوشاک به ارزش 12 هزار و 500 تومان پرداخت شد که البته این بن به حدود 100 هزار نیازمند غیر تحت پوشش نیز ارائه شده است.

ستاری درخصوص عیدی مددجویان نیز گفت: برای پرداخت تقریبا حدود یک ماه مستمری به مددجویان به عنوان عیدی به 2 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که هم کنون درحال اخذ اعتبارات لازم هستیم.

وی ادامه داد: در مجموع علاوه بر کمکهایی که به مناسبت سال جدید و ایام عید به مددجویان صورت گرفت ، به 320 هزار نیازمند غیر تحت پوشش نیز کمکهایی انجام و آنان از خدمات موردی این نهاد بهره مند شدند.

