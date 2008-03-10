کاهش سن و افزایش 25 درصدی آمار ازدواج موقت در کشور

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار با اشاره به اینکه سن ازدواج نسبت به 10 سال قبل 27 درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: با توجه به ازدیاد آمار دختران در دانشگاهها و علاقه آنها به ادامه تحصیل؛ توقعات اجتماعی و رفتاری آنان نیز افزایش یافته است از سویی دیگر مشکل بیکاری ، تورم ، گرانی مسکن و افزایش بی رویه اجاره بها در شهرهای بزرگ نیز باعث شده تا پسران کمتر به ازدواج اشتیاق نشان دهند.

وی ادامه داد: هر چند در شهرهای کوچک و روستاها با توجه به بافت اقلیمی و فرهنگی ، سن ازدواج کاهش را نشان می دهد اما در شهرهای بزرگ بویژه درتهران علیرغم آمادگی دختران و پسران برای ازدواج هنوز حد استاندارد مناسبی برای سن ازدواج دختران و پسران تعیین نشده است.

این متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی از افزایش 25 درصدی آمار ازدواج موقت در کشور خبر داد و تاکید کرد: متاسفانه مشکلات عنوان شده هنوز مانع بزرگی بر سر راه ازدواج جوانان می باشد.

وی افزود: متوسط سن ازدواج در حال حاضر 25 تا 35 سال برای پسران و 24 تا 30 سال برای دختران است و در ازدواج موقت نیز جوانان پائین تر از این سن اقدام به ازدواج می کنند.

ابهری تصریح کرد: در زمینه حل مشکل ازدواج، شاید خانواده ها با سهل گزینی شرایط و دختران نیز با کاهش سطح توقعات و پسران نیز با قبول مشاغل غیر اداری می توانند موثر باشند.

این متخصص علوم رفتاری و آسیب شناسی اجتماعی نقش اصلی را در این میان بر عهده دولت دانست و گفت: دولت با اشتغالزایی ، کارآفرینی و ایجاد مسکن ارزان قیمت ، اعطای وامهای ازدواج بدون وجود دلال ها و بروکراسی می تواند به کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش آمار ازدواج همت گمارد.