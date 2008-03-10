1/5 میلیارد ریال در بخش انرژی شرکت آبفای مشهد صرفه جویی شده است

علیرضا صدقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: مطابق ابلاغیه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفه جویی انرژی در هفت گروه ویژه مطرح شده است.

مدیر دفتر انرژی و سیستم های کنترل شرکت آب و فاضلاب مشهد بیان داشت: کاهش دائم دیماند یا حذف آن، نصب خازن( کاهش هزینه اکتبو)، تصحیح قبوض، تغییر تعرفه و طراحی مجدد فرآیند سیستم از راه کارهای موثر بر کاهش مصرف انرژی و هزینه های آن است.

وی با اشاره به کاهش 80 درصدی هزینه های مصرف انرژی از روش طرحی مجدد فرآیند در این شرکت عنوان کرد: بخش عمده این طراحی در چاه ها اتفاق می افتد که پس از بررسی وضعیت عملکرد آنها توسط امور برق، بهره برداری تاسیسات و دفتر انرژی انجام شده است.

صدقیان خاطرنشان کرد: امور برق و تاسیسات، بهره برداری تاسیسات محدوده یک و دو و دفتر انرژی و سیستم های کنترل، بیشترین صرفه جویی را انجام داده اند.