واکسن فشار خون تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این واکسن جدید به این گونه عمل می کند که پس از تشخیص دقیق هورمونی موسوم به angiotensin 2 آن را از بین می برد.

هورمون angiotensin 2 همان عاملی است که موجب سخت شدن رگهای خونی شده و در نهایت افزایش فشار خون را موجب می شود.

بر اساس گزارش گاردین، این واکسن جدید می تواند جان میلیونها بیمار مبتلا به فشار خون بالا در سراسر جهان را نجات دهد.

این واکسن که حاصل پروژه مشترک دانشمندان سوئیسی و آلمانی است با تزریق به بدن در صبحها موجب از بین رفتن فشار خون می شود. صبح هنگام زمانی است سطوح angiotensin بالا بوده و احتمال بروز حملات قلبی و حتی سکته های مغزی نیز وجود دارد.

این فناوری نوین پزشکی در حالی ارائه شده است که استفاده از قرصهای مختلف فشار خون موجب بروز برخی ناراحتیهای ناشی از عوارض جانبی آنها در بدن می شود.