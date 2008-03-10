از شهروندان نمونه در روز زیبا سازی تقدیر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حجت الله ملاصالحی مدیر عامل سازمان زیباسازی با بیان این که زیبا سازی شهر تهران بدون مشارکت شهروندان امکان پذیر نیست ، گفت: مهمترین هدف سازمان زیبا سازی برای نام گذاری روز 21 اسفند به عنوان روز زیبا سازی ؛ انتخاب ، معرفی و تقدیر از شهروندانی است که به زیبایی محل سکونت خود اهمیت داده و در زیبایی ، نظافت و طراوت آن تلاش می کنند.

مدیر عامل سازمان زیبا سازی همچنین الگو سازی ومعرفی معیارهای مشارکت پذیری شهروندان را از دیگر اهداف اعلام روز زیبا سازی عنوان کرد.

ملا صالحی افزود: علاوه بر انتخاب و معرفی شهروند نمونه در روز زیبا سازی ، شورایاران نمونه ای که برای زیبا سازی محله خود تلاش کرده اند ، نیز انتخاب و معرفی می شوند.

وی تاکید کرد: ایجاد فضای سبز در نمای ساختمان یا بالکن، پاکسازی نمای ساختمان ، مرتب و منظم کردن محل کسب و کار و آذین بندی در مراسم ملی و مذهبی از جمله معیارهای انتخاب و معرفی شهروندان نمونه است.

گفتنی است، امسال دومین سالی است که سازمان زیبا سازی شهر تهران با اعلام 21 اسفند به عنوان روز زیبا سازی اقدام به انتخاب ، معرفی و تقدیر از شهروندان و شورایاران نمونه می کند.

همچنین فردا از برگزیدگان دومین دوره مسابقات عکاسی و نقاشی زشت و زیبای شهر تهران نیز تقدیر می شود.

لازم به ذکر است ، سازمان زیبا سازی شهر تهران فردا ( 21 اسفند) ساعت 10 صبح در مراسمی در فرهنگسرای نیاوران با حضور معاونان ، مدیران شهرداری و مدیر عامل سازمان زیبا سازی این روز را گرامی داشته واز شهروندان و شورایاران نمونه تقدیر می کند.