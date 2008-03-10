به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره نشستهای مروری بر عصر سینمای نو دیروز یکشنبه 19 اسفند با نمایش فیلم سینمایی "عصر جمعه" در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران آغاز و پس از نمایش فیلم، جلسه نقد و بررسی با حضور کارگردان و سحر عصرآزاد منتقد سینما برگزار شد.
در ابتدای این نشست زندی درباره ایده اصلی "عصر جمعه" گفت: "قصه این فیلم برگرفته از یک ماجرای واقعی است، البته نه به این شکل که شما در فیلم میبینید. ایده اصلی برمیگردد به داستان دختربچهای که سه مرد به او تعرض کرده بودند و در درهها رها شده بود. همان زمان که این موضوع در مطبوعات مطرح شد خانواده این دختر پیگیر ماجرا بودند."
نمایی از فیلم "عصر جمعه"
وی افزود: "من نیز با خانواده دختر صحبت کردم و وقتی تصمیم گرفتم درباره این موضوع فیلم بسازم تقریبا زمانش گذشته بود و فکر کردم تنها میتوان یک مستند گزارشی تهیه کرد، اما ایده در ذهنم مانده بود. پروسه تحقیقاتی "زندان زنان" منیژه حکمت نیز بر عهده من بود. آن زمان متوجه شدم زنان بسیاری هستند که بچههای خود را در زندان به دنیا میآوردند و این برایم جالب بود."
زندی ادامه داد: "این دو قصه مدتها در ذهنم ماند تا اینکه آنها را با فرید مصطفوی مطرح کردم و ایده اصلی "عصر جمعه" شکل گرفت. من دنبال زنی بودم که به او در نوجوانی تعرض شده و وی مجبور میشود پس از فرار و دستگیری بچه خود را در زندان به دنیا بیاورد."
کارگردان "عصر جمعه" درباره درگیر کردن احساس مخاطب با فیلم گفت: "این فیلمنامه حاصل یک کار گروهی است و من هرگز نمیخواستم احساسات رقیق تماشاگر را با فیلم درگیر کنم. زیرا فکر میکنم اگر مخاطب در لحظاتی تحت تاثیر قرار بگیرد و اشکش درآید، از فاجعه اصلی فاصله میگیرد. دلم نمیخواست این اتفاق بیفتد."
زندی با اشاره به اینکه اگر قرار بود بعد از دو سال این فیلم را دوباره بسازد چه صحنههایی به آن اضافه میکرد، افزود: "فکر میکنم حالا بعد از گذشت دو سال از ساخت "عصر جمعه" صحنههایی جای کار بیشتر داشت تا از این طریق زمان فیلم نیز بالاتر میرفت. شاید با پرداختن به این صحنهها در لحظاتی احساسات دیگری به وجود میآمد."
وی درباره صحنههای آرایشگاه زنانه در فیلم گفت: "فضای آرایشگاههای زنانه برای من همیشه جالب بود و فکر میکنم برای هر فیلمی جذابیتهایی ایجاد کند. زمان نمایش این فیلم فکر میکنم فقط "چهارشنبهسوری" بود که به این موضوع پرداخت. آرایشگری با توجه به شرایطی که سوگند دارد بهترین حرفه برای او بود، چون جنس او نمیتوانست جنس یک خیاط یا بافنده باشد."
کارگردان مستند "موقت" درباره سیاهنمایی مردان در "عصر جمعه" بیان داشت: "من چنین نگاهی ندارم. شاید مردان قصه به نظر سیاه برسند، اما فکر میکنم شخصیت هادی نشان میدهد که تمام مردان فیلم سیاه نیستند. هادی در فیلم "عصر جمعه" مردی است که بدون هیچ چشمداشت به این خانواده کمک میکند. امید پسر سوگند نیز سیاه نیست."
زندی با اشاره به همکاریهای خود در سینما با رخشان بنیاعتماد و کیانوش عیاری گفت: "من در "زیر پوست شهر" دستیار خانم بنیاعتماد بودم و در "روزگار ما" نیز کارگردان مشترک. اما چهار سال با آقای عیاری کار کردم و خیلی از آموختهها و نگاهم را به سینما از حساسیتهایی عیاری و کار با ایشان فراگرفتم."
وی درباره شباهتهای "عصر جمعه" به فیلمهای "محله چینیها" و "اتاق ماروین" عنوان کرد: "زمانی که میخواستم فیلم را بسازم خیلیها به من گفتند "محله چینیها" را ببینم، اما من این کار را نکردم. فکر میکنم برگشت سوگند به سمت خانواده برگرفته از "اتاق ماروین" باشد و خودم این بازگشت را بسیار دوست دارم."
کارگردان "عصر جمعه" درباره انتخاب بازیگران هم گفت: "مهرداد صدیقیان را با آگهی در روزنامه پیدا کردیم و فکر میکنم یکی از بهترین انتخابهاست. رویا نونهالی نیز فوقالعاده است. او به شخصیت سوگند نسبت به آنچه در فیلم بود به نوعی جان داد. هانیه توسلی نیز به عقیده من قرار نبود قهرمان باشد و تنها خودش باشد که باز هم معتقدم خوب بود."
زندی در پایان درباره اکران عمومی "عصر جمعه" گفت: "فیلم حدود شش ماه در وزارت ارشاد ماند تا پروانه نمایش گرفت و قرار بود 20 دقیقه از آن کم شود که با پافشاری ما حدود چهار دقیقه ممیزی خورد. حدود دو سال است فیلم پروانه نمایش گرفته و قرار بود اردیبهشت به نمایش درآید که به دلایلی نشد. بعد از آن نیز باید 23 بهمن اکران میشد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد."
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