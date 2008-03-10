دو هزار روستا در خراسان رضوی تحت پوشش خدمات آبرسانی قرار دارند

محمدعلی میرزا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال گذشته، دو هزار و 557 روستای بالای 20 خانوار با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 750 هزار و 915 نفر و 432 هزار و 868 خانوار در خراسان رضوی وجود دارند که از این تعداد دو هزار و 197 روستا دارای شبکه آبرسانی هستند.

وی عنوان کرد: همچنین یک هزار و 771 روستای بالای 20 خانوار با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 316 هزار و 441 نفر تحت پوشش خدمات مشترکین آبفای خراسان رضوی هستند.

میرزا محمودی با اشاره به میزان اعتبارات سالهای اخیر یادآور شد: در سال 85 با اعتباری معادل 343 میلیارد ریال در 365 روستا با جمعیتی بالغ بر 320 هزار نفر کار اجرایی صورت گرفت که این عملیات نسبت به سال 84، دو برابر رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز با اعتبار سه هزار میلیارد ریال در 476 روستا با جمعیتی بالغ بر 380 هزار نفر کار اجرایی صورت پذیرفت که با اتمام آن بخشی از مشکلات این شرکت حل خواهد شد.

میرزا محمودی با بیان اینکه 389 روستای استان 30 تا 70 درصد فرسودگی شبکه آبرسانی دارند متذکر شد، برای اصلاح و بازسازی این شبکه ها به اعتباری معادل 500 میلیارد ریال نیاز است.

وی یادآور شد: 360 روستای استان نیز با جمعیت 32 هزار و 940 نفر فاقد شبکه آبرسانی هستند که برای رفع مشکل آنها نیز به یک هزار میلیارد ریال نیاز است.

میرزا محمودی بیان داشت: پایین بودن تعرفه های آب شرب و عدم تامین مابه التفات قیمت تمام شده با قیمت دریافتی از مشترکین باعث تحمیل مبلغ 250 میلیارد ریال زیان انباشته به این شرکت شده که نتیجه آن افزایش استهلاک شبکه ها و عدم کارآیی مناسب آنهاست.