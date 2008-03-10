علیرضا افشار رئیس ستاد انتخابات کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: همه اقشار و گروه ها در انتخابات آتی به منشور اخلاق انتخاباتی پرداخته اند هر چند اکنون نمی توانیم حد تاثیر عمل به منشور اخلاق انتخاباتی را به طور دقیق ارزیابی کنیم و بگوئیم که اگر این منشور نبود حجم تخلفات انتخاباتی تا چه حدی بود.

افشار با بیان اینکه بداخلاقی های انتخاباتی فقط به تبلیغات محدود نمی شود، تصریح کرد: ما برای فرهنگ سازی در این امر به فرصت بیشتری نیازمندیم.

تشکیل دو کارگروه برای اخلاق انتخاباتی برای آینده

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین با اشاره به جلسه کمیته تدوین منشور اخلاق انتخاباتی که روز گذشته برگزار شد، خاطرنشان کرد: در این جلسه مصوب شد دو کارگروه تحقیقات و تدوین منشور برای انتخابات آینده و همچنین نحوه ترویج اخلاق انتخاباتی به منظور فعالیت برای پس از انتخابات 24 اسفند تشکیل شوند.

وی افزود: دو کارگروه تحقیقات و ترویج با فرصت بیشتری می توانند برای انتخابات آینده تلاش کنند زیرا فرصت ما برای تدوین منشور فعلی بسیار کم بود.

تبلیغات عمقی تر شده است

افشار همچنین درباره نحوه تبلیغات فعلی با توجه به محدودیتی که در قانون انتخابات لحاظ شده است، تصریح کرد: جریانات سیاسی با توجه به محدودیت هایی که این دوره برای نصب پوستر و عکس دارند ، اکنون بیشتر به بحث های درونی و محتوایی مانند طرح دیدگاه ها، برنامه ها و انجام مناظره ها روی آورده اند.

معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: به نظر می رسد در انتخابات مجلس هشتم تبلیغات نامزدها عمقی تر شده و ظاهر کمتری پیدا کرده است.