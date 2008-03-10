گلزنی فریدون زندی در لیگ قبرس

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دیدارهای هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های قبرس شب گذشته یک بازی بین تیم های المپیاکوس نیکوزیا و آلکی برگزار شد که در نهایت به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.

المپیاکوس که برای رهایی از قعر جدول رده بندی تلاش می کند، دیشب در حالی به دیدار آلکی رفت که فریدون زندی را در ترکیب اصلی خود داشت. همین بازیکن در دقیقه 6 تک گل تیمش را به ثمر رساند تا نقشی بسزا در ثبت پیروزی این تیم در نیمه اول داشته باشد.

گل زندی تا دقیقه 61 پیروزی را از آن تیم المپیاکوس کرده بود اما در این زمان تیم آلکی توسط کلایتون به گل رسید تا بازی به تساوی یک بریک کشیده شود.

این سومین گل زندی در مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های قبرس بود. او پیش از این در دیدار با لارانکا در هفته بیست و سوم و جدال با ای ان پی پارالیمنی در هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های قبرس هم گلزنی کرده بود.

با این تساوی تیم المپیاکوس 14 امتیازی شد تا کماکان قعرنشین جدول رده بندی 14 تیمی لیگ دسته اول باشگاه های قبرس باشد. رده بندی تیم های صدرنشین در جدول این مسابقات به شرح زیر است :

1- اف ث فاماگوستا 58 امتیاز

2- آپوئل نیکوزیا 44 امتیاز

3- اومونیا نیکوزیا 44 امتیاز