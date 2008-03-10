100 هزار نفر در قالب تیمهای اجتماع محور در مشهد سازماندهی شدند

حسن حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این طرح که در 105 محله مشهد اجرا می شود، 43 هزار نفر را در محیط های کاری تحت پوشش قرار خواهد داد.

معاون پیشگیری سازمان بهزیستی خراسان رضوی اظهار داشت: حدود 200 مدرسه نیز با همکاری آموزش و پرورش تحت پوشش برنامه مدرسه محور قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: طبق این برنامه، تیم هایی از دانش آموزان، اولیا و معلمان تشکیل شده و دانش آموزان به عنوان محور اصلی برنامه ها، نیاز سنجی ها را انجام می دهند.

حاجی پور با اشاره به اینکه در اجرای این طرح، دانش آموزان باید بتوانند با مشارکت دیگران، پروژه های اجرایی را استخراج نمایند، عنوان کرد: افزایش حس اقتدار، استقلال، اعتماد به نفس، صبر و مقاومت از اهداف طرح مدرسه محور است.

و ی تصریح کرد: در برنامه های اجتماع محور، مخاطبان تنها گروه های آسیب پذیر و یا در معرض خطر نیستند، بلکه مخاطب اصلی افراد سالمی هستند که هنوز به طیف افراد مشکل دار ملحق نشده اند.

وی افزود: اگر برای گروه سالم جامعه برنامه های محافظتی داشته باشیم، ممکن است به تعداد افراد دارای مشکل افزوده شود.

اجرای برنامه پیشگیری اجتماع محور از سال 82 و در زمینه پیشگیری از اعتیاد در خراسان آغاز شد در این راستا، بسیاری از محلات، محیط های کاری و آموزشی تحت پوشش قرار گرفته است.