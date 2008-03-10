بهترین بازیکنان روز نخست معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، "نام الخطیب" در جریان دیدار روز گذشته تیمش مقابل زین اردن با کسب 33 امتیاز پر امتیازترین بازیکن روز نخست لقب گرفت. در این بازی جان سون با شماره 9 بهترین بازیکن تیم اردنی بود که 19 امتیاز گرفت.

" اسرای" بازیکن شماره 5 تیم الاهلی یمن در دیدار برابر پتروشیمی بندرامام 25 امتیاز برای تیمش به دست آورد، در تیم پتروشیمی نیز ابوالمعصومی با 19 امتیاز بهترین بازیکن شد.

"عمراسنید" بازیکن صبا باتری در دیدار این تیم مقابل ارتودکس لبنان 22 امتیاز برای صبا به دست آورد. ضمن اینکه بازیکن شماره 14 ارتودکس نیز 18 امتیاز کسب کرد.

اما در تیم الاحلا عراق ، حمزه 20 امتیاز به دست آورد و بسکتبالیست شماره 15 الاتحاد سوریه بنام مسری نیز در دیدار با نماینده عراق 16 امتیاز گرفت.

روز گذشته دیدار تیمهای الاتحاد سوریه مقابل الاحلا عراق با نتیجه 70 بر 60 بسود تیم سوریه خاتمه یافت. همچنین الریاضی لبنان در دیدار با زین اردن به برتری 66 بر 65 دست یافت.

امروز دیدارهای روز دوم طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* الاهلی یمن - صبا باتری تهران ساعت 14

* الاحلا عراق - الریاضی لبنان ساعت 16

* پتروشیمی بندر امام - ارتودکس اردن ساعت 18

* الاتحاد سوریه - زین اردن ساعت 20



یازدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا از روز گذشته درسالن اندیشه شهرک بعثت در ماهشهرآغاز شده و تا 25 اسفندماه ادامه دارد. سه تیم برتر این مسابقات به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه پیدا می کنند.