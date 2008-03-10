ائتلافها لیست احزاب دارای پروانه عضو ائتلاف را اعلام نمایند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد آصفی یزدی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم و اهمیت اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی و رعایت حق مردم، افزود: ائتلافهایی که تمایل به فعالیت در تمام استان دارند باید لیست احزاب دارای پروانه عضو ائتلاف را به استانداری ارائه نمایند.

وی تصریح کرد: ائتلافهایی نیز که تمایل به فعالیت در یک حوزه انتخابیه دارند باید درخواست خود را به فرمانداری مربوطه تسلیم نمایند.

آصفی یزدی انتشار اطلاعیه و آگهی ائتلاف های فاقد مجوز را در مطبوعات فاقد وجاهت قانونی خواند و گفت: لازم است فرمانداران محترم در صورت گزارش فعالیت تبلیغات انتخاباتی توسط ائتلاف، جبهه یا نظایر آنها که مشخصات احزاب و گروههای سیاسی عضو خود را به آنها منعکس نکرده اند، مراتب را جهت جلوگیری از تبلیغ آنها به نیروی انتظامی ابلاغ نمایند.



