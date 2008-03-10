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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۰۴

ائتلافها لیست احزاب دارای پروانه عضو ائتلاف را اعلام نمایند

مشهد - خبرگزاری مهر: جانشین ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: ائتلافها لیست احزاب دارای پروانه عضو ائتلاف را به استانداری و فرمانداری های مربوطه اعلام نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد آصفی یزدی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم و اهمیت اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی و رعایت حق مردم، افزود: ائتلافهایی که تمایل به فعالیت در تمام استان دارند باید لیست احزاب دارای پروانه عضو ائتلاف را به استانداری ارائه نمایند.

وی تصریح کرد: ائتلافهایی نیز که تمایل به فعالیت در یک حوزه انتخابیه دارند باید درخواست خود را به فرمانداری مربوطه تسلیم نمایند.

آصفی یزدی انتشار اطلاعیه و آگهی ائتلاف های فاقد مجوز را در مطبوعات فاقد وجاهت قانونی خواند و گفت: لازم است فرمانداران محترم در صورت گزارش فعالیت تبلیغات انتخاباتی توسط ائتلاف، جبهه یا نظایر آنها که مشخصات احزاب و گروههای سیاسی عضو خود را به آنها منعکس نکرده اند، مراتب را جهت جلوگیری از تبلیغ آنها  به نیروی انتظامی ابلاغ نمایند.
 

کد مطلب 652035

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