فاطمه آلیا، نماینده تهران و کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر پیش بینی کرد که مجلس هشتم دومین مجلس اصولگرایی باشد که دنباله رو مجلس قبلی خواهد بود و برنامه های خود در جهت حل مشکلات کشوررا بر اساس برنامه های تکمیلی مجلس هفتم دنبال خواهد کرد.

وی افزود: اصولگرایان در مجلس هشتم، مطمئنا تجاربی را که از مجلس هفتم کسب کرده اند در جهت پیشبرد هر چه بهتر امور به کار خواهند برد و با تاثیر از مجلسی که الگوی اصلی آن بر اساس اسلامیت و جمهوریت است، علاوه بر در نظر داشتن اصل تفکیک قوا، سعی خواهند کرد که ارتباط نزدیکی با دو قوه دیگر داشته باشد.

این نماینده مجلس هفتم پاسخگویی هر چه بهتر به مطالبات مردمی و رفع نیاز مستضعفان را تنها در سایه ارتباط موثر قوا با یکدیگر دانست و تصریح کرد: تجربه مجلس هفتم نشان می دهد در شرایطی که تورم بین المللی اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده اگر اقتصاد تنها متکی بر نفت باشد، جامعه از آن رنج خواهند برد، لذا رفع چنین مشکلاتی عزم جدی و همکاری متقابل را می طلبد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: تلاش کنونی مجلس برای مبارزه با تورم، بیکاری و سایر مشکلات موجود در دو محور اساسی دنبال می شود که رویکرد مجلس به اشتغال زایی و تورم زدایی را می توان جزء دغدغه های مشترک دولت مجلس دانست که امید می رود در مجلس آینده هم این رویکرد دنبال شود.

آلیا با اشاره به تجربه همکاری موفق مجلس و دولت در اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی به درخواست رهبر معظم انقلاب، گفت: مجلس هشتم می تواند با تجربه هایی که در این همکاری موفق داشت و تجاربی که دراجرای برنامه چهارم پنج ساله توسعه کشور کسب کرد، برنامه پنجم پنج ساله توسعه را که یکی از اصلی ترین وظایف این مجلس است را با همکاری دولت به بهترین شکل ممکن به سرانجام برساند.

وی تصویب برنامه پنجم توسعه از سوی مجلس هشتم را دومین گام رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله توسعه کشور خواند و خاطرنشان کرد: پیمودن دو گام از چشم انداز یعنی رسیدن به نیمی از اهدف متصور شده در تبدیل شدن ایران اسلامی به قدرت اول منطقه، لذا همگامی در این جهت دستاوردهای بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت.

نماینده تهران در مجلس هفتم ترکیب آینده مجلس را با توجه به گرایش اکثر مردم به جریان اصولگرایی، اکثریتی اصولگرا همراه با اقلیتی متشکل از افراد با تجربه و معتدل پیش بینی کرد و اظهارداشت: این ترکیب نوید شکل گیری مجلسی کارآمد، آرام و بدون تنش را می دهد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس هفتم در پایان درباره بحث حضور زنان در مجلس ، تصریح کرد: زنان مجلس که نیمی از جامعه از آنها انتظارات فراوانی را دارند در تمامی حوزه های تخصصی مشارکت خواهند داشت و در آینده بیشتر شاهد حضور کمی آنها در مجلس خواهیم بود.