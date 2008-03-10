175 اثر تاریخی مازندران در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

مهدی ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد در قالب 200 اثر تاریخی شناسایی شده مازندران بود که امسال برای تکمیل و دریافت شماره ثبت به سازمان فهرست آثار ملی کشور ارسال شد.

وی برج مقبره ها، مساجد جامع، تکایا، قلعه ها و کاروانسراها را از جمله اماکن تاریخی ثبتی در فهرست آثار ملی بیان کرد و افزود: این آثار مربوط به قرنهای هفتم و هشتم تا دوران قاجاریه است.

معاون حفظ و احیاء سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران تصریح کرد: کار ثبت آثار باقیمانده نیز در سازمان آثار ملی کشور در حال رسیدگی است.

ایزدی با بیان اینکه از دو هزار و 300 اثر تاریخی شناسائی شده در این استان تاکنون فقط 458 اثر در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است، کمبود اعتبار برای ثبت آثار شناسائی شده را اصلی ترین مشکل این سازمان بیان کرد.

وی همچنین از ارائه یکصد مکان و جاذبه های طبیعی مازندران برای ارائه و ثبت در فهرست میراث طبیعی کشور خبر داد و گفت: در سال آینده ارائه و شناسائی میراث معنوی شامل آداب و سنن کهنه و قدیمی مازندران نیز به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

