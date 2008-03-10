نخستین هتل چهار ستاره در ایلام ساخته می شود

فریدون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: زمین ساخت این هتل از سوی سازمان مسکن و شهرسازی در مساحت هشت هزار متر مربع و در هشت طبقه مشخص شده است.
وی عنوان کرد: برای ساخت این هتل چهار ستاره در استان ایلام به 100 میلیارد اعتبار نیاز است که 80 درصد آن در قالب تسهیلات بانکی تامین می شود.
محمدی با اشاره به اینکه ساخت این هتل در جهت جذب گردشگران به استان ایلام می تواند بسیار موثر باشد یادآور شد: ساخت این هتل توسط شرکت توسعه گردشگری انجام خواهد شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: ساخت این هتل چهار ستاره حداقل سه سال طول می کشد.
نظر شما