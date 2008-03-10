به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلم "10 هزار سال پیش از میلاد" ساخته رولند امریش در حالی صدرنشین بازار دنیا شد که در نخستین هفته نمایش در بازار آمریکای شمالی نیز با 7/35 میلیون دلار پرفروشترین فیلم هفته بود.





پوستر فیلم "10 هزار سال پیش از میلاد"

این فیلم در 19 بازار رده نخست جدول را از آن خود کرد و بیشترین فروش را با 5/4 میلیون دلار در اسپانیا داشت. "10 هزار سال پیش از میلاد" در مکزیک و آلمان نیز به ترتیب 8/3 و 6/2 میلیون دلار فروخت. مجموع فروش جهانی فیلم در چند روز اول اکران 61 میلیون دلار شده است.

"10 هزار سال پیش از میلاد" هفته آینده در فرانسه، هلند، ایتالیا، کره جنوبی و بریتانیا اکران می‌شود و به نظر می‌رسد چند هفته در صدر جدول فروش باشد. کمدی فرانسوی و عجیب و غریب "به میان مردم بی‌فرهنگ خوش آمدید" در سومین هفته اکران در 793 سینما فرانسه با از دست دادن 26 درصد تماشاگران 25 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را به 70 میلیون رساند.

این فیلم را دنی بون نوشته و کارگردانی کرده و داستان درباره یک مامور پست است که به ناچار به جایی در مرز بلژیک منتقل می‌شود. این فیلم هفته پیش نیز به فروش خیره‌کننده 1/34 میلیون دلار دست یافت و فعلا پس از "آستریکس در بازی‌های المپیک" دومین فیلم پرفروش فرانسه است. فیلم دوم در اروپا 115 میلیون دلار فروش داشت.

فیلم افسانه‌ای علمی "جهنده" ساخته داگ لیمان همچنان در سطح بین‌الملل موفق است. این فیلم در 4000 سینما در 49 کشور 2/12 میلیون دلار فروش داشت و پس از سه هفته صدرنشینی به رده سوم جدول رفت. مجموع فروش "جهنده" در سطح بین‌الملل 96 میلیون دلار شده که 24 میلیون بیش از فروش آن در خود آمریکاست. فیلم لیمان این هفته با 2/5 میلیون دلار در ژاپن افتتاح شد.

تریلر سیاسی "موضع مسلط" با حضور دنیس کواید و فورست ویتکر در 31 بازار و 2870 سینما به فروش قابل احترام 5/10 میلیون دلار دست یافت که 8/2 میلیون دلار آن در هفته نخست اکران در بریتانیا حاصل شد. فروش این فیلم با حساب عملکرد آن در خود آمریکا 80 میلیون دلار شده است.

فیلم برنده اسکار "پیرمردها کشوری ندارند" ساخته برادران کوئن با 7/6 میلیون دلار فروش در 1863 سینما در 51 کشور مجموع فروش خود را به 60 میلیون دلار رساند. فیلم فانتزی "اسب آبی: افسانه اعماق" در 2675 سینما در 39 بازار حدود 4/5 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خارجی آن 46 میلیون دلار شده که پنج میلیون دلار بیش از فروش فیلم در خود آمریکاست.

فروش درام سلطنتی "دیگر دختر بولین" نیز با بازی ناتالی پورتمن، اسکارلت جوهانسن و اریک بانا در 980 سینما حدود 7/4 میلیون دلار بود. فیلم‌های "خون بپا می شود"، "27 لباس"، "ملاقات با اسپارتی‌ها" و "فهرست خداحافظی" هر یک بیش از سه میلیون دلار فروش داشتند.