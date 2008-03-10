اختصاص هفت میلیارد تومان برای اجرای پروژه های بازسازی و حوادث در مازندران

بهزاد پورمحمد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اعتبار برای جبران خسارت و ساخت اماکن مسکونی خسارت دیده ناشی از رانش زمین بر اساس مصوبه دولت از سوی ستاد حوادث استان به دستگاههای اجرائی ابلاغ می شود.

وی خاطر نشان کرد: پس از مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی استانداری و دریافت وجه از خزانه نسبت به عملیات اجرایی آن اقدام خواهد شد.

مدیر کل بازسازی و حوادث غیرمترقبه مازندران خاطرنشان کرد: مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون تومان از اعتبار فوق به 123 پروژه مرتبط با رانش زمین اختصاص خواهد یافت.

وی تصریح کرد: مابقی اعتبارات جهت 38 پروژه بازسازی، 22 پروژه پیشگیری، مقابله و آمادگی، 10 پروژه احداث و تکمیل سالنهای چند منظوره در شهرهای قائمشهر، بهشهر، ساری، سوادکوه، بابل، بابلسر، آمل، نور، تنکابن و رامسر اختصاص یافته است.

به گفته پورمحمد، یک و نیم میلیارد تومان نیز در قالب کمک بلاعوض در جهت ساخت اماکن مسکونی و تجاری و جبران خسارت موردی در مناطق رانشی منظور و ابلاغ شده است.

