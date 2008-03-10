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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۴۶

برای سفر 3 روزه؛

رئیس جمهور اندونزی وارد تهران شد

رئیس جمهور اندونزی وارد تهران شد

سوسیلو یودیونو رئیس جمهوری اندونزی ظهر امروز در راس یک هیئت بلند پایه سیاسی اقتصادی وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال محمد سلیمانی وزیر ارتباطات قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سوسیلو یودیونو در سفرسه روزه خود به تهران قرار است با دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور و برخی  مقامات بلند پایه کشورمان درباره مسائل مختلف از جمله گسترش روابط اقتصادی سیاسی دیدار و گفتگو کند.

انرژی، علم و دانش، صنعت و تجارت از جمله مواردی است گفته می شود روسای جمهور دو کشور قرار است درباره آنها با یک دیگر بحث و تبادل نظر کنند.

این سفر درراستای دعوت و پیشنهاد دکتر احمدی نژاد در خلال دیدار سال گذشته وی از اندونزی  انجام می‌شود، در آن دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار داد اقتصادی به ارزش 4 میلیارد دلار در زمینه نفت و گاز را به این کشور پیشنهاد کرد.

دکتر احمدی نژاد چندی پیش نیز به هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید اندونزی، با بیان اینکه ایران و اندونزی دو کشور بزرگ و با فرهنگ هستند، اعلام کرده بود که  تهران و جاکارتا می توانند با کمک هم نقشی تعیین کننده در مجامع بین المللی داشته باشند. 

کد مطلب 652041

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