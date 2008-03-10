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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۳۷

جامعه ورزش ایلام آماده حضور در انتخابات است

جامعه ورزش ایلام آماده حضور در انتخابات است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی استان ایلام گفت: جامعه ورزش این استان از آمادگی کامل برای حضور در انتخابات برخوردار است.

مرتضی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام، افزود: جامعه ورزش استان ایلام همانطور که در عرصه های ورزشی همیشه حضوری فعال و پر شور در میادین قهرمانی دارند در انتخابات 24 اسفند نیز این حضور را به تصویر خواهند کشید.

این مسئول ادامه داد: ورزشکاران و جامعه ورزش استان ایلام همچون دیگر اقشار جامعه موظف به حضور در پای صندوقهای رای هستند زیرا این حضور یک وظیفه ملی است و همه اقشار جامعه باید در آن شرکت کنند.

30 هزار نفر ورزشکار سازمان یافته در رشته های مختلف ورزشی در استان ایلام فعالیت دارند که پنج درصد از جمعیت این استان را ورزشکاران تشکیل می دهد.

کد مطلب 652042

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