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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۵۹

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تدوین آئین نامه جذب هیئت علمی در وزارت بهداشت

تدوین آئین نامه جذب هیئت علمی در وزارت بهداشت

رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت از تدوین آئین نامه جذب هیئت علمی برای کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر داد.

دکتر محسن نفر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آئین نامه چگونگی جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی به طور کامل در حال تدوین است و مراحل انتهایی کار در مرکز امور هیئت علمی در حال انجام است.

وی افزود: هم اکنون جذب هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس فراخوان صورت می گیرد که هدف از تدوین آئین نامه جذب ساماندهی جذب اعضای هیئت علمی در این دانشگاهها است.

رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت زمان اعلام آئین نامه ارتقاء هیئت علمی را نیز منوط به اعلام آن از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست.

کد مطلب 652044

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