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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۳۰

ابداع فناورین نوین جداسازی سلولها

ابداع فناورین نوین جداسازی سلولها

محققان دانشگاه MIT فناوری جدید جداسازی سلولها را ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه MIT با معطوف کردن تمرکز خود بر روی ویژگی غلط خوردن سلولها بر روی سطوح مختلف سیستم ارزان قیمت و ساده ای ساخته اند که از آن می توان برای دسته بندی انواع مختلف سلولها استفاده کرد.

این فناوری نوین از مزایای مختلفی نظیر ساخت تجهیزات ارزان قیمت برای معاینه بیماریهایی نظیر سرطان برخوردار است. محققان همچنین از امکان استفاده از این فناوری نوین در نقاط دور افتاده خبر داده اند.

به گفته محقق اصلی این پروژه، این فناوری نوین که در حقیقت نوعی تکنیک بی سابقه طبقه بندی و جداسازی سلولی محسوب می شود از حداقل ویژگی تهاجمی بودن برخوردار بوده و از ایده ای خلاقانه منشا گرفته است.

این تکنیک نوین مبتنی بر شیوه ای است که سلول بر اساس آن با سطوح مختلف ارتباط برقرار می کند.

محققان امکان جداسازی سلولهای سرطانی از سلولهای سالم در بیماران سرطانی را یکی از مهمترین جنبه های کاربردی این فناوری نوین اعلام کرده اند.

کد مطلب 652045

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