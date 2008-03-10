انتخاب تمامی ملی پوشان به حق بود / جای هیچ حرف و حدیثی باقی نگذاشتیم

محمد علی صنعتکاران نایب رئیس فدراسیون کشتی و مدیر تیمهای ملی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: با برگزاری دیدارهای انتخابی اجباری که زمینه حضور تمام مدعیان نیز در آن مهیا شده بود توانستیم برترینهای کشور را شناسایی کنیم و با زیر نظر گرفتن آنها در اردو و همچنین اعزامشان به تورنمنت های بین المللی توانایی آنان را در خارج از خانه نیز محک بزنیم تا در نهایت تیمی انتخاب شود که بتواند برای کسب سهمیه لازم راهی مسابقات آسیایی گردد.

وی ادامه داد: می توانم اطمینان دهم که انتخاب تمام نفرات اعزامی به رقابتهای آسیایی ژاپن به حق بوده و خوشبختانه کمیته فنی جای هیچ حرف و حدیثی را باقی نگذاشته است.

قهرمان پیشین جهان یادآور شد: اردونشینان هر دو رشته آزاد و فرنگی جوان و با انگیزه هستند که با کمی اعتماد به نفس می توانند نتیجه زحمات خود و کارد فنی را بگیرند اما این را هم باید در نظر گرفت که مسابقات آسیایی امسال به هیچ عنوان با دیدارهای سال گذشته مشابه نیست.

صنعتکاران با اشاره به حضور قدرتمند تیم ها در این میدان تصریح کرد: ازهمین الان می توان پیش بینی کرد که تیمهایی نظیر کره جنوبی و شمالی، ژاپن، ازبکستان و قزاقها با ترکیبهایی کامل و قدرتمند راهی مسابقات می شوند تا سهمیه های باقیمانده خود را بدست آورند. این موضوع سنگینی مسابقات را بخصوص در سبک وزن بیشتر و حساس تر خواهد کرد که امیدوارم بچه های ما بتوانند با ذکاوت و هوش و استفاده از تجربیات و صحبتهای مربیان خود به نتیجه برسند.

وی در پایان گفت: از آنجائیکه در این مسابقه فقط نفر اول است که سهمیه را بدست می آورد پس نفرات اعزامی باید در نظر داشته باشند که کوچکترین غفلت یعنی از دست دادن فرصتی طلایی برای ورزش کشور. درست است که چند میدان گزینشی دیگر وجود دارد اما اگر در این میدان بتوانیم سهمیه لازم را بدست آوریم با خیالی آسوده به برنامه ریزی حضوری موفق در پکن خواهیم پرداخت. مدال برنز و نقره این مسابقات ارزش آنچنانی ندارد بنابراین همه بچه ها باید با جان و دل برای طلا بجنگند.