ادبیات دینی در پژوهشهای اسلامی رسانه باید تقویت شود

حجت الاسلام دکتر هادی صادقی مدیر مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راههای تقویت پژوهشهای دینی در رسانه اظهار داشت: به منظور تقویت پژوهشهای دینی باید به دانش رسانه ای افزوده شود و فرهنگ علمی ما در این زمینه بالا رود چرا که فقر و ضعف بسیاری در این عرصه مشاهده می شود.

وی گفت: از آنجا که عرصه پژوهشهای دینی در رسانه نوظهور تلقی می شود این زمینه فقر ادبیات دینی وجود دارد که باید تلاش کرد این فقر از بین برود.

دکتر صادقی در بخشی دیگر از راهکارهایی که در این زمینه ارائه داشت به ایجاد دوره های تحصیل ارتباطات و رسانه در حوزه های علمی و دینی دانشگاه و حوزه اشاره کرد و خواستار حمایتهای ویژه از پژوهشهای دینی در حوزه رسانه شد.

مدیر مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما یادآور شد: باید در این عرصه باب ترجمه ارتقاء یافته و گروههای کارورزی پژوهش شکل گیرد تا پژوهشهای جمعی و کرسی نظریه پردازی ایجاد شود و کارشناسان به ارائه دیدگاههای خود و نقد و بررسی آنها بپردازند.

حجت الاسلام صادقی فعالیت نهادهایی چون دانشکده صدا و سیمای قم و تهران، دانشگاه امام صادق، دانشگاه علوم اجتماعی تهران و مرکز مطالعات رسانه ای وزارت ارشاد که کارهای تخصصی در زمینه پژوهشهای اسلامی رسانه انجام می دهند را از نقاط قوت این عرصه دانست.

وی یادآور شد: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما تا سال پیش بیشتر به تولید و عرصه پژوهشهای دینی و تبدیل آن به زبان رسانه می پرداخت اما برگزاری همایش " سکولاریسم و تلویزیون" که آن را بی سابقه توصیف کرد گامی مثبت در زمینه ارتقاء پژوهشهای اسلامی بود که در حال حاضر مجموعه مقالات آن منتشر شده و 12 اردیبهشت ماه سال 87 نیز دومین همایش آن در قم برگزار خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: سال 88 نیز با همکاری دانشکده صدا و سیمای تهران همایشی را با عنوان "دین و رسانه" در تهران و قم برگزار کرده و همچنین ترجمه برخی کتابها را در این زمینه آغاز کرده ایم که به طور کلی می توان آن را حرکت پیش رونده ای دانست.