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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۴۲

چهار هزار هکتار از زمینهای همدان زیر کشت گیاهان دارویی قرار دارد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان همدان گفت: از 905 هزار هکتار مرتع در استان همدان، چهار هزار هکتار زیر کشت گیاهان دارویی قرار دارد.

فیصل مرداسی در گفتگو با خبرنگار مهر درهمدان با بیان اینکه همدان در زمینه تولید گیاهان دارویی از پتانسیل بالایی برخوردار است، اظهار داشت: با برنامه ریزی صحیح، صادرات گیاهان دارویی می تواند در لیست 10 قلم کالای صادراتی استان همدان قرار گیرد .

وی با اشاره به صادرات کالاهای غیر نفتی افزود: در سال جاری با رشد 30 درصدی کالاهای غیر نفتی در استان همدان روبرو بوده ایم که نسبت به میانگین کشوری از رشد قابل توجهی برخوردار است.

مرداسی عنوان کرد: در استان همدان یک هزار و 400 گونه گیاهان دارویی شناسایی شده است که با توجه به رویکرد جهانی نسبت به مصرف داروه های گیاهی می توانیم جایگاه خوبی در بازارهای جهانی داشته باشیم.

کد مطلب 652061

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