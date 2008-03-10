انجام آخرین مرحله واکسیناسیون هپاتیت B در سال 87

دکتر عبدالرضا استقامتی با اعلام اینکه سال گذشته یک میلیون و 800 هزار نفر تحت پوشش طرح ملی واکسیناسیون هپاتیت Bقرار گرفتند، به خبرنگار مهر گفت: حدود 12 درصد از متولدین سال 1368 که در این طرح قرار داشتند، قبلا توسط بخش خصوصی واکسن زده بودند.

وی افزود: سال گذشته حدود 95 درصد از این جمعیت تحت پوشش طرح ملی واکسیناسیون هپاتیت B قرار گرفتند که مابقی نیز با متولدین سال 1369 که امسال واکسینه می شوند، واکسن می زنند.

استقامتی، جمعیت تحت پوشش این طرح در سال جاری را حدود یک میلیون و 720 هزار نفر اعلام کرد و گفت: حدود 12 درصد از این جمعیت نیز قبلا واکسن زده اند.

معاون مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که طرح ملی واکسیناسیون هپاتیت B در سه نوبت انجام می شود، از نیاز کشور به 11 میلیون دز واکسن خبر داد و افزود: 4 میلیون دز از این واکسن در انستیتو پاستور تهیه و تولید شده است.

وی گفت: حدود 7 میلیون دز از این واکسن نیز خارجی است که وارد کشور شده و هیچ کمبودی در این خصوص وجود ندارد.