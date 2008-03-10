سفر خالد مشعل به صنعا برای بررسی طرح آشتی یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، "سامی ابوزهری" اعلام کرد: هیئتی از سوی جنبش حماس به منظور فراهم کردن مقدمات برای انجام مذاکرات بین گروه های فلسطینی عازم یمن می شود.

به گفته سخنگوی رسمی جنبش حماس این سفر درچارچوب ادامه تماس بین سران این جنبش با مسئولان یمن انجام شد.

وی بار دیگر از هرگونه دعوتی برای انجام گفتگوی بدون وضع پیش شرط استقبال کرد.

طرح یمن برای حل مشکلات داخلی فلسطین مبتنی برچند نکته است؛ بازگرداندن اوضاع نوارغزه به پیش از حوادث ژوئن سال 2007(کنترل جنبش حماس بر نوارغزه)، برگزاری انتخابات زودهنگام. در این طرح به از سرگیری گفتگو بر اساس اصل توافقنامه قاهره در سال 2005، توافقنامه مکه در سال 2007 و نیز بر اساس اینکه ملت فلسطین یک واحد کل است، تاکید شده است.

طبق این طرح، تشکیلات خودگردان فلسطین از رئیسی منتخب، پارلمان منتخب و قوه مجریه -قوه مجریه ای که نماینده دولت وحدت ملی است و به مشروعیت فلسطین پایبند باشد- تشکیل خواهد شد.

این طرح همچنین مبتنی بر احترام به قانون اساسی و پایبندی به آن از سوی تمام گروههای فلسطینی و نیز بازسازی سرویسهای امنیتی به گونه ای است که تابع تشکیلات خودگردان و دولت وحدت ملی بوده و به هیچ گروهی ارتباط نداشته باشد.