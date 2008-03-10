به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر امروزدر نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی وخارجی که این هفته در محل هتل لاله برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: اولا باید توجه داشت که این قبیل سیاست ها واظهارات چیز جدیدی نیست و ما همواره در آستانه برگزاری انتخابات های مختلف و حضور گسترده مردم جهت حضور درراهپیمایی ها با هدف حمایت از دستاوردهای نظام و انقلاب اسلامی شاهد چنین تحریکاتی بوده ایم.

حسینی ادامه داد: هدف اصلی این قبیل مواضع و سیاست ها وحدت ملی ملت ایران و دلسرد کردن آنان از آینده کشورشان است وهمواره این دو محور از اهداف اصلی مورد نظر مسئولان آمریکایی و پردازش رسانه های همسوز با آنها بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه چنین رویکردهایی همواره با شکست مواجه بوده تاکید کرد: البته اتخاذ این قبیل رفتارها در مقابل ملت ایران همواره ناکام بوده اما ما پس از برگزاری انتخابات یا راهپیمایی ها با روند انعکاس نامطلوب حضور مردم از سوی رسانه های این جریانات مواجه بوده ایم.

وی افزود: به هر صورت معتقدیم این قبیل اقدامات به منزله دخالت در شئونات داخلی ملت ایران بوده و مردم ما نیز همواره با حضور خود پاسخ لازم را به این قبیل اظهارات و سیاست ها داده و در انتخابات پیش رونیز خواهند داد.

حسینی در بخش دیگری از سخنانش از سفر رئیس جمهوری اندونزی به تهران طی امروز خبر داد وگفت: رئیس جمهور اندونزی در راس هیئتی بلند پایه به تهران سفر می کند و این سفر بر اساس برنامه قبلی و در پاسخ به سفر دکتر احمدی نژاد به اندونزی انجام می شود.

وی گفتگو پیرامون مسائل کشاورزی، اتاق های بازرگانی، همکاری های علمی - آموزشی، پروژه مشترک کود شیمیایی وایجاد پالایشگاه مشترک در اندنزی را از جمله محورهای مورد مذاکره بین مقامات ایران واندونزی دانست که در جریان سفر اخیر رئیس جمهور اندونزی به تهران مورد بهره برداری قرار می گیرد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا بر اساس مواضع اخیر دکتر احمدی نژاد ایران دیگر با خاویرسولانا درباره موضوع هسته ای مذاکره نخواهد کرد، یادآور شد: در بحث هسته ای گفتگوهایی درگذشته میان نماینده 1+5، مدیر کل آژانس و جمهوری اسلامی ایران انجام شد که این گفتگوها به ابتکار مدالیته انجامید.

حسینی با اشاره به طرح شش موضوع اصلی در قالب مدالیته وحل و اعلام مختومه شدن آنها از سوی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: در حال حاضر روند رسیدگی به موضوع هسته ای ایران مسیر عادی را طی خواهد کرد اما ما در مورد موضوعات مورد توجه طرف های مختلف آمادگی گفتگو با آنها را داریم.

ادامه دارد.