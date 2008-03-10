تحول در آزمون پیش کارورزی دانشجویان پزشکی

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون های پیش کارورزی (پره انترنتی) در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در مدت 10 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج این تحلیل در سال آینده منتشر خواهد شد.

وی از تحول در آزمون پیش کارورزی خبر داد و گفت: در این تحول از روشهای بهتر، مفیدتر و نوین استفاده خواهد و برای ایجاد تحول با دبیرخانه های شورای آموزش پزشکی و تخصصی، شورای علوم پایه پزشکی و شورای آموزش پزشکی عمومی در حال بررسی است.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی ابراز امیدواری کرد پس از انجام تحول اساسی در روشهای آزمون پیش کارورزی، این تحولات در سال آینده تحصیلی به دانشگاهها اعلام شود و از نیمسال های بعدی قابل ارائه در سطح ملی باشد.

وی یادآور شد: آزمون های پیش کارورزی در دوره آموزشی پزشکی عمومی از ابعاد مختلفی برخوردار هستند و در واقع به نوعی آزمونی محسوب می شود که به وحدت رویه و حفظ کیفیت آموزش دانشجویان در دوره های پیش از ورود به دوره کارورزی منجر خواهد شد.

محققی آزمون پیش کارورزی را یکی از عوامل ادامه تلاش علمی دانشجویان پزشکی عمومی در دوره پیش از ورود به دوره کارورزی برشمرد و گفت: این آزموم موجب می شود که دانشجویان به مطالعات دقیق خود ادامه دهند و به روز آمد کردن اطلاعات خود به صورت ویژه توجه کنند.