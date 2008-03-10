جشنواره حاجی فیروز در کرج برگزار می شود

سید مهدی مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: رئیس جمهور از استانداریها، فرمانداریها و شهرداریها خواسته است تا در ایام عید نوروز شادی را به مردم هدیه کنند و شهرداری کرج نیز در راستای تحقق این هدف جشنواره حاجی نوروز را در کرج برگزار می کند.

وی افزود: این جشنواره به مدت یک روز و در چهارشنبه آخر سال در هر 10 منطقه شهرداری کلانشهر کرج برگزار می شود تا ساعات فرح بخشی برای شهروندان رقم بخورد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این جشنواره 10 کارناوال شادی با هدف ترویج نقش حاجی فیروز در خصوص اعلام فرا رسیدن بهار و عید نوروز از معابر اصلی شهر عبور می کنند و به اجرای برنامه های شاد و متنوع می پردازند.

شهردار کرج یادآور شد: این جشنواره با همکاری سازمان های مختلف شهرداری و تشکلهای غیردولتی شهرستان کرج برگزار می شود.