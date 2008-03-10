پیگیری جدی برای احداث کمپ باشگاه استقلال / زمین چمن تا خرداد آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه ریاست سازمان تربیت بدنی متعهد شد که در امر احداث کمپ تمرینی باشگاه استقلال، مدیریت این باشگاه را یاری خواهد کرد، آبی پوشان امر احداث این کمپ را با جدیت دنبال کردند. پس از تعیین زمین مورد نظر باشگاه استقلال در حوالی پارک ارم تهران، نقشه ابتدایی این کمپ تهیه شد و به تایید رسید.

فتح الله زاده، مدیرعامل باشگاه استقلال که قصد داشت تا پایان بهمن ماه کلنگ احداث کمپ تمرینی باشگاه استقلال را به زمین بزند، در خصوص تعویق این کار گفت: من به عنوان یک استقلالی همیشه ساخت ورزشگاه و کمپی مختص به باشگاه را مدنظر داشتم . برای من این کار، امری معنوی است و نمی خواستم در فضای انتخابات مجلس شورای اسلامی رنگ و بوی تبلیغ و بزرگنمایی به خود بگیرد. به همین خاطر کلنگ زنی احداث کمپ تمرینی باشگاه استقلال را به تعویق انداختم و آن را به پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی موکول کردم".

نقشه کمپ باشگاه استقلال

در فاز اول این ورزشگاه علاوه بر زمین چمن با جایگاه 5 هزار نفری تماشاگران، ساختمان اداری باشگاه، استخر سرپوشیده، سالن چند منظوره نیز احداث خواهد شد.

با کمک یک میلیارد تومانی سازمان تربیت بدنی به باشگاه استقلال، پیش بینی مسئولان این باشگاه بر این که تا خردادماه سال آینده زمین چمن ورزشگاه آماده شود و تا شهریورماه نیز سایر امکانات مهیای بهره برداری شود.