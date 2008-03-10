تداوم همکاری ایران با آژانس/ واشنگتن آماده مذاکره در بغداد نبود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از نشست هفتگی خود با خبرنگاران با بیان اینکه سیاست ایران در موضوع هسته ای سیاست روشن و شفاف بوده است، گفت: فعالیت ها و همکاری های جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات بین المللی و NPT ادامه خواهد یافت و بدون شک این همکاری ها زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه ارتباط برگزار نشدن دور اخیر مذاکرات ایران و آمریکا پیرامون مسائل مربوط به عراق با سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق را صحیح ندانست و تصریح کرد: آنچه در خصوص این گفتگوها رخ داد این بود که طرف عراق آمادگی خود را پس از انجام هماهنگی های لازم به طرف ایرانی اعلام کرد و قرار بود این گفتگوها پنجشنبه انجام شود و لذا هیئتی برای این منظور به عراق سفر کرد.

وی همچنین گفت: در حالیکه هیئت ایرانی بنابر اعلام آمادگی طرف های عراقی به این کشور سفر کرده بود ساعتی قبل از انجام این گفتگوها مقامات عراقی به نقل از آمریکایی ها عدم آمادگی آنها برای انجام این گفتگوها را بدون هیچ گونه توضیحی اعلام کردند و لذا این گفتگوها در روز پنجشنبه انجام نشد.

حسینی همچنین با تایید اخبارمنتشر شده در خصوص شکایت برخی از ایرانیان مقیم کانادا از کنسولگری کشورمان در اوتاوا، گفت: برخی شکایات های محدود در این خصوص رسیده بود که معاونت کنسولی وزارت خارجه آنها را بررسی کرده و البته برنامه ریزی های لازم انجام شده تا ضمن انجام سفری به اوتاوا مسائل جاری در این خصوص از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ارتباط شکایت مذکور با عدم تعیین نماینده جمهوری اسلامی ایران در کانادا را منتفی دانست.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر مواضع روز گذشته وزیر امورخارجه مبنی بر اینکه موضع ایران در قبال شورای امنیت طی روزهای آتی اعلام می شود، گفت: ارزیابی ومواضعی که به صورت جمع بندی و در این چارچوب اعلام خواهدشد جدای از مواضعی که تا کنون اعلام شده نیست اما به زودی جمع بندی این مواضع نیز اعلام می شود.

حسینی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا سرانجام تهران با خاویر سولانا در خصوص موضوع هسته ای مذاکره می کند؟ گفت: همانطور که گفتم موضع ما در این زمینه کاملا صریح و روشن است؛ گفتگوهایی که بین ما و نماینده 1+5 و آژانس انجام شد نهایتا به مدالیته منجر و بر اساس روند مشخص شده در مدالیته سئوالات آژانس درباره فعالیت های ایران به طور کامل پاسخ داده شد و امروز آنچه ما بر آن تاکید می کنیم انجام تکالیف و تعهدات در چارچوب مقررات است.

درادامه این نشست خبرنگاری با اشاره به مواضع روز گذشته سعید جلیلی در خصوص مذاکره با آمریکا از حسینی پرسید، واشنگتن برای انجام این گفتگوها چه گامهایی باید بردارد؟ که سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ اظهار داشت: آمریکایی ها باید گام های بلندی بردارند تا فرصت جدیدی در خصوص روابط دو جانبه و گفتگو در این زمینه ایجاد شود.

وی یادآورشد: البته در حال حاضر انجام چنین گفتگوهایی در دستور کار ما قرار ندارد چرا که آنها سیاست های خصمانه خود را ادامه داده و علاوه بر آن تشدید کرده اند.

حسینی تصریح کرد: آنچه که همواره مورد تاکید ما قرار گرفته اینکه گفتگو نباید صرفا برای گفتگو باشد بلکه انجام گفتگو شرایط و زمینه هایی دارد و در آن باید تمام زوایا از جمله نگاه های رفیق، همکاری یا دشمن به طور روشن مشخص و تعیین گردد.

سخنگوی وزارت خارجه درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال کناره گیری از سمت سخنگویی دستگاه دیپلماسی، گفت: در حال حاضر بنده این دو مسئولیت (سخنگویی و سرپرستی معاونت آسیای وزارت خارجه) را بر عهده دارم اما تقاضا شده که به واسطه گستردگی کار در این دو حوزه یکی از آنها را انتخاب کنم که مسائل مربوط به این موضوع در سال آینده مشخص خواهد شد.

ادامه دارد...