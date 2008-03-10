ناو آمریکایی تهدید مستقیم علیه امنیت اعراب/ ضرورت حمایت از مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، پارلمان مذکور در این نشست، نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کرد.

این پارلمان همچنین خواستار رفع محاصره نوارغزه و پایبندی به حقوق ملت فلسطین از جمله حق بازگشت آوارگان فلسطینی و تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس شریف شد.

پارلمان انتقالی عربی در ادامه خواستار گفتگو و آشتی ملی میان گروههای فلسطینی به اعتبار اینکه گامی مهم و ضروری در راستای یکسان سازی موضع فلسطینی و عربی در مقابله با اسرائیل به شمار می رود؛ شد.

این پارلمان در ادامه از افکارعمومی جهان خواست نسل کشی و جنایتهای رژیم اسرائیل در اراضی فلسطین را محکوم کنند.

این پارلمان همچنین ضمن مخالفت با سیاست اعزام ناو جنگی آمریکا به منطقه(در سواحل لبنان) که هدف آن تحمیل نفوذ آمریکا بر منافع عربی است؛ اعلام کرده است : اعزام این ناو تهدید مستقیمی برای امنیت ملی عربی به شمار می رود.

به گزارش مهر، دولت آمریکا نهم اسفند ناو جنگی "یو اس اس کول" خود را به سواحل لبنان اعزام کرد؛حزب الله لبنان و دیگر گروهها و احزاب ملی و اسلامی مخالف دولت غربگرای سنیوره، هدف اعزام ناو جنگی آمریکا به سواحل این کشور را دخالت در امور داخلی لبنان دانسته بودند؛ سرانجام روز 15 اسفند،خبرگزاری فرانسه خبر داد که این ناو جنگی، سواحل لبنان را به مقصد خلیج فارس ترک کرد؛این ناو جنگی درحالی سواحل لبنان را ترک کرد که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا در قاهره به صراحت تاکید کرد که اعزام ناو جنگی "یو اس اس کول" به سواحل لبنان پیامی برای تاکید بر قدرت واشنگتن در حفاظت از منافع و منابع هم پیمانان خود(جریان 14مارس) است.

پارلمان انتقالی عربی در نشست خود همچنین بر حمایت از طرح کاری اتحادیه عرب برای حل بحران لبنان و ضرورت حمایت از تمام انواع مقاومت بر ضد اشغال اراضی عربی تاکید کرد.

پارلمان مذکور با تشکیل کمیته ای کوچک از کمیسیون امور خارجه و سیاست و امنیت ملی برای حل اختلافات عربی-عربی و ارائه پیشنهاداتی برای نزدیک کردن دیدگاههای اعراب، موافقت کرد.

به گزارش مهر، پارلمان انتقالی عربی 88 عضو از 22 کشور عربی دارد که هر کشور 4 نماینده دارد.

مقر دائم پارلمان انتقالی عربی نیز دمشق است و "محمد جاسم الصقر" از نمایندگان پارلمان کویت( مجس الامه) درحال حاضر ریاست دوره ای آن را برعهده دارد.