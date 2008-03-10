طرح جمع آوری وسایل مستهلک در کرج اجرا می شود

عبدالعلی قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طرح جمع آوری وسایل مستهلک از امروز با هدف رفاه بیشتر شهروندان و حفظ سیمای شهری در کرج آغاز شد.

وی افزود: در این طرح شهروندانی که وسایل و اسباب خود را از خانه خارج کرده اند می توانند با برقراری تماس با سازمان بازیافت و ذکر آدرس از ماموران ویژه این کار بخواهند نسبت به جمع آوری این وسایل اقدام کنند.

این مسئول خاطر نشان کرد: شهروندان می توانند از ساعت هشت صبح تا 16 با شماره تلفن 2530814 تماس گرفته و آدرس خود را در اختیار سازمان بازیافت قرار دهند.

وی یادآور شد: از دیگر برنامه های ویژه شهرداری در ایام اسفند ماه و به منظور استقبال از عید نوروز رنگ آمیزی تمامی جداول خیابان های اصلی شهر و شستشوی سایر جداول است.

قاسم پور عنوان کرد: شستشوی گلزار شهدا در پنجشنبه آخر سال و روز عید نوروز، گلکاری تمامی میدان ها و بلوارهای اصلی شهر، نظافت ویژه اسفندماه ازدیگر برنامه های خدمات شهر در این ایام است.