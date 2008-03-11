ساخت 786 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در سال جاری

اردشیر گروسی در گفتگو با مهر از آماده شدن حجم باقی مانده بزرگراه تهران، مشهد خبر داد و افزود: حجم باقی مانده احداث بزرگراه تهران ، مشهد (به جز کنار گذرهای شهرها) 28 کیلومتر بود که این میزان تا پایان اسفند ماه به اتمام می رسد و در ایام نوروز برای مردم قابل استفاده می شود.

وی افزود: علاوه بر محور فوق، 15 کیلومتر حد فاصل قوچان به شیروان و 20 کیلومتر حد فاصل شیروان- بجنورد نیز تا پایان سالجاری آماده بهره برداری می شود.

گروسی اعلام کرد: شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور در سالجاری ساخت و بهسازی 914 کیلومتر طرحهای بزرگراهی و راههای اصلی را به انجام رسانیده است.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور افزود: از رقم عملکرد فوق، حدود 365 کیلومتر ساخت بزرگراه، 421 کیلومتر ساخت راه اصلی و 128 کیلومتر به بهسازی راههای اصلی اختصاص یافته است.