گسترش رذایل اخلاقی بزرگترین عامل فروپاشی اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد علی تسخیری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در مراسم آغاز به کار همایش " سید جمال الدین اسد آبادی " گفت : مرحوم سید جمال الدین اسد آبادی همواره امت اسلامی را به نفی اقدامات تحریک آمیز و اختلاف انگیز و تفکیر دیگران به هر بهانه فرا می خواند .

وی با تأکید بر اینکه سید جمال الدین از بزرگترین شخصیتهای بیداری اسلام در جهان اسلام بود، افزود: اندیشه ها و فعالیتهای گسترده او جهان اسلام را آماده انقلاب بزرگی علیه استعمار و بازیابی نقش تمدنی و بیداری از خواب خود ساخت .

وی تصریح کرد: مهمترین نقاط ضعف امت اسلامی از دید اسدآبادی وجود تحجر فکری، تفکیر، تعصب، گسترش عناصر تفرقه و تشتت مذهبی و قومی، عقب ماندگی در همه عرصه های علمی، اقتصادی و اجتماعی و اشغالگری غربی و استعمار بود .

وی با تأکید بر برنامه وحدت طلبانه سید جمال الدین و خیزش اسلامی معاصر، افزود: از نظر سید جمال الدین نبود معنویات و فضیلتهای اخلاقی و گسترش رذایل و فساد، بزرگترین عوامل فروپاشی اجتماعی است .

همایش سید جمال الدین اسد آبادی دیروز یکشنبه 19 اسفند ماه با هدف شناخت و بررسی راهکارهای نظری و عملی اتحاد اسلامی و بحران هویت اسلامی از دیدگاه سید جمال الدین در قطر برگزار شد .