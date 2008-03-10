روبات کانادایی در فضا مونتاژ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان علوم فضایی مونتاژ این بازوی روباتیکی آن هم در فضا را همچون داستان علمی - تخیلی عنوان کرده اند.

روبات فضایی غول پیکر Dextre

این بازوی روباتیکی پس از مونتاژ شدن همچون سازه ای عظیم در فرآیند تبادل تجهیزات با ایستگاه فضایی بین المللی مشغول به فعالیت خواهد شد.

مونتاژ و نصب این روبات که Dextre نام دارد یکی از مهمترین وظایف فضانوردان شاتل ایندیور است که قرار است سه شنبه (فردا) و تنها به فاصله کمتر از سه هفته از بازگشت شاتل دیسکاوری به زمین راهی فضا شود.

در این ماموریت به جز این روبات کانادایی، آزمایشگاه فضایی ژاپن موسوم به "کیبو" نیز در ایستگاه فضایی بین المللی نصب خواهد شد.