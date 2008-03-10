200 بازرس در طرح نظارتی نوروز در همدان فعالیت می کنند

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه میوه و اقلام مورد نیاز مردم به حد کافی و با کیفیت مناسب خریداری و ذخیره شده و به مرور وارد بازار می‌شود، افزود: در روزهای پایانی سال تقاضای مردم برای خرید کالا افزایش می یابد که این امر افزایش قیمتها را به همراه دارد.

وی نقش اتحادیه‌ها و اصناف را در کنترل و نظارت بازار مهم دانست و یادآور شد: معتمدین و کارشناسان بازاری باید نظارت بازار را بر عهده بگیرند که در این راستا مرکز بازرسی مجامع امور صنفی در استان همدان راه ‌اندازی خواهد شد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان همدان بیان داشت: به دلیل کمبود نیرو برای نظارت و بازرسی امسال در طرح ویژه ‌ای از بخش‌های خصوصی و دولتی افرادی را به عنوان بازرسان افتخاری جذب کرده‌ ایم که به مدت یک ماه فعال خواهند بود.

بابایی افزود: فعالیت این بازرسان بیشتر در زمینه جلوگیری از تخلفات شامل عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و عدم رعایت درصد سودهای قانونی است.

وی اظهار داشت: در یازده ماه گذشته برای 15 درصد کل واحدهای اقتصادی استان پرونده تخلفاتی صادر شده است.

بابایی خاطرنشان کرد: درج قیمت کالا به شفاف ‌سازی بازار کمک می‌کند و هیچ واحد تولیدی اجازه افزایش خودسرانه قیمت کالا را ندارد.