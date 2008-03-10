اجرای پروژه های تربیت بدنی عدالت ورزشی را به دنبال داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر جواد شهلایی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: دولت نهم با تصویب و اجرایی کردن صدها پروژه زیر بنایی ورزشی و سخت افزاری تحول جدید و عظیمی در عرصه اجرای عدالت، پیشرفت و آبادنی اماکن ورزشی در کشور رقم زده است.

وی عنوان کرد: سفرهای استانی دولت نهم در بخش ورزش فرصتی مناسب برای تعامل صادقانه بین ورزشکاران، جامعه ورزشی و دولت بوده و عرصه‌ای برای خدمتگزاری صادقانه است.

شهلایی با اشاره به دست آوردهای سفر ریاست جمهوری به آذربایجان شرقی در حوزه تربیت بدنی گفت : مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری در سفر تابستان سال گذشته تحول عظیمی در حوزه اماکن ورزشی به همراه داشت.

به گفته وی، مهمترین نتیجه این سفر در بخش ورزشی احداث 38 سالن ورزشی سرپوشیده چند منظوره در آذربایجان شرقی بود که بدین ترتیب هر شهرستان صاحب دو سالن ویژه بانوان و آقایان شد.

شهلایی عنوان کرد: تعداد 19 سالن از سالن های یاد شده در شهرستان‌ها از محل اعتبارات وزارت نفت ساخته می شود.

وی با بیان اینکه برای هر پروژه 250 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است افزود : سالن های مذکور در فضایی به مساحت یک هزار متر مربع در حال ساخت بوده و بخش عمده آنها آماده بهره برداری است.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی در ادامه خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی تنها استانی است که با ابتکار کارشناسان فنی خود با همان میزان اعتبار فضای سالنهای ورزشی را به یک هزار و 350 متر افزایش داد.

به گفته وی بدین ترتیب حدود شش هزار و 650 متر مربع به فضای ورزشی موجود در مصوبات یاد شده افزوده شده و نزدیک به دو میلیارد تومان نیز در هزینه های عمرانی صرفه جویی شد.

شهلایی همچنین یادآور شد: از تعداد 38 سالن مورد اشاره اعتبار 19 سالن دیگر نیز از محل اعتبارات نهاد ریاست جمهوری ، سازمان تربیت بدنی و اعتبارات استانی تامین خواهد شد.

به گفته وی، سالن‌های یاد شده در فضایی به مساحت یک هزار و 200 مترمربع با اعتباری حدود 350 میلیون تومان برای هر واحد ساخته می شود.

شهلایی با بیان اینکه با روش قبلی ، متراژ سالن‌ها به یک هزار و 400 متر مربع رسید گفت: با صرفه جویی بالغ بر 10 میلیارد تومان ، حدود چهار هزار متر مربع به فضای ورزشی استان افزوده شد.