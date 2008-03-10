ایران خودرو قصد واگذاری سهام بانک پارسیان را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی ایران خودرو، منوچهر منطقی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در زمینه شایعات واگذاری سهام بانک پارسیان از سوی ایران خودرو با بیان این مطلب گفت: درخواستها و پیشنهادهای مکرری در سالجاری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به ایران خودرو برای خرید بلوک سهام بانک پارسیان ارائه شد اما هیچکدام از این درخواست مورد بررسی جدی قرار نگرفت.

وی ثبات مدیریت، ارتقا سود آوری بانک پارسیان و کاهش نسبی ریسکها را از مهمترین دلایل درخواست برای خرید سهام بانک پارسیان عنوان کرد.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو تاکید کرد: ایران خودرو از نگهداری سهام بانک پارسیان سود قابل ملاحظه ای عاید خود و سهامداران خواهد کرد و فعالیت این شرکت و بانک پارسیان در بخشهای زیادی به صورت مکمل همدیگر عمل می کنند.