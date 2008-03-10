نمی توانم در تیم فوتبال ماشین سازی معجزه کنم

غلامرضا باغ آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: در تیمی که سرپرست و کمک مربی نداشته باشد، سرمربی به تنهایی نمیتواند برای رشد و پیشرفت آن کاری کند.
وی اظهار داشت: در روال عادی، اداره امور فنی تیم برعهده سرمربی میباشد اما در تیم ماشینسازی به دلیل نبودن سرپرست و کادر فنی، اداره تمامی امور تیم بر عهده سرمربی است.
باغآبادی با اشاره به دیدار روز سهشنبه تیمش با مس رفسنجان، افزود: هر چند بازیکنان بهدلیل انجام سه بازی در مدت ۱۰روز و کسب نتایج ضعیف دچار خستگی و افت روحی هستند اما برای بازی با تیم مس رفسنجان و برداین تیم در تلاش برای آمادهسازی بدنی و روحی خود هستند.
وی با اعلام رضایت از نحوه بازی بازیکنانش در دیدارهای انجام شده، اضافه کرد: بازیکنان تیم ماشینسازی از خیلی جهات از جمله قدرت بدنی ، تاکتیک و تکنیک فردی بر تیمهای حریف برتری دارند اما بهدلیل عدمحمایت مالی مسوولین و بلاتکلیف ماندن تیم، از نظر روحی پایینتر از تیمهای حاضر درلیگ دسته اول قرار دارند.
باغآبادی گفت: در دیدار با تیم مس با تمام قدرت و بدون بازیکن محروم و یا مصدوم حاضر خواهیم شد.
تیم فوتبال ماشینسازی تبریز از هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال دسته اول باشگاههای ایران روز سهشنبه بیست و یکم اسفند ماه جاری در ورزشگاه تختی تبریز میزبان تیم مس رفسنجان خواهد بود.
این تیم تبریزی با سابقه ای نزدیک به 40 سال ، در سال های اخیر به دلیل مشکلات مالی بارها تا مرحله انحلال پیش رفته است.
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