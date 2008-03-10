نگاه مهدوی شیعه جهانشمول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جشنواره بین المللی آخرین منجی، دکتر محمد هادی همایون معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی آخرین منجی با ذکر این مطلب که عاشورا واقعه ای بزرگ در آماده سازی شرایط ظهور امام عصر (عج) است، گفت: انتظار و عاشورا ارتباط عمیق و تنگاتنگی با هم دارند. در بخشهایی از زیارت عاشورا به صراحت از آمادگی جهت یاری امام زمان در انتقام خون سیدالشهدا سخن به میان آمده است.



وی افزود: وقتی مباحث و شاخصه‌ها و نشانه‌های ظهور را بررسی می‌کنیم و روایات مهدویت را می‌بینیم نقش عاشورا را در آن به وضوح مشاهده می‌کنیم و وقتی می‌بینیم شعار یاوران امام زمان مبتنی بر خونخواهی امام حسین (ع)، این حقیقت در ما تبلور تازه‌ای پیدا می‌کند.



عضو شورای سیاسگذاری جشنواره بین المللی آخرین منجی اظهار داشت: روایات متعدد و سلسله ‌وار در کنار هم، ما را به یک جمع‌بندی تاریخی می‌رساند که نباید از آن غافل بود. روایات برای سرگرمی ما نقل نشده‌اند بلکه سرچشمه گرفته از یک حقیقت غیر قابل انکار هستند که باید زندگی و اهداف آینده ما نقش ایفا کنند. دستورالعمل‌های ذکر شده در روایت مربوط به ظهور امام زمان کارکرد استراتژیک دارد.



معاون وزیر ارشاد اسلامی در ادامه یادآور شد: روایات آخرالزمانی بر عکس معارف آخرالزمانی غربی ها نگاه حداکثری و جهانشمول دارد و این گونه نیست که مثل غربیها بگوید در زمان ظهور، همه دنیا بجز ما نگون بخت خواهد شد و فقط آنها هستند که روی خوشبختی را به خود خواهند دید.



وی گفت: اینکه در روایات مربوط به ظهور این قدر در مورد انتقام‌ گیری خون امام حسین(ع) سخن به میان آمده است نشانه ای از دغدغه امام زمان و یاران باوفایش در ثبت عاشورا به عنوان بزرگترین نماد انسانیت و عدالت طلبی در طول تاریخ است. از این روست که هر روز شاهد هستیم گرایش علاقه و توجه جهانیان به مسئله عاشورا بیشتر می‌شود. اینها همگی نشان از حقیقت وعده‌های الهی است.