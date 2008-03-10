عرضه مرغ یخ زده جایگزین مرغ گرم در بازار شد

حسین مقدم نیا در گفتگو با خبرنگار مهردر رابطه با عدم توزیع مرغ گرم در مغازه ها و فروشگاههای سطح شهرتهران و توزیع آن به صورت یخ زده، گفت: توزیع مرغ یخ زده به منظور ایجاد تعادل در بازار مصرف شب عید از سوی شرکت پشتیبانی امور دام صورت گرفته است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران بیان کرد: براساس طرح ساماندهی بازار مرغ و تخم مرغ تا چند روز گذشته مرغ به قیمت 1850 تومان در سطح شهرعرضه می شد که هم اکنون به قیمت 1950 تومان به فروش می رسد.

وی با اشاره به ذخیره سازی 50 تا 60 هزار تن گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام به منظور تنظیم بازار، اظهارداشت: در شرایط کنونی با توجه به نزدیک شدن سال جدید میزان مصرف مرغ افزایش یافته و این پیک مصرف سبب ورود ذخیره مرغ به صورت یخ زده در بازار مصرف شده است.

مقدم نیا با بیان اینکه 70 درصد نیاز مرغ استان تهران از طریق سایر استانها تامین می شود، افزود: روزانه بالغ بر هزار تن مرغ دراستان تهران توزیع می شود که از این رقم تنها 30 درصد در داخل استان تامین می شود.

وی با اشاره به کاهش جوجه ریزی بر اثر سرمای هوا در سالجاری، عنوان کرد: در سالجاری میزان جوجه ریزی حدود 4 تا 5 میلیون قطعه نسبت به سالهای گذشته کمترصورت گرفته، این در حالی است که در مدت یک ماه اخیر مرغداران در انتظار تحویل دان دولتی بسر می برند و در این شرایط تولیدکنندگانی که با دان آزاد اقدام به تولید کرده اند با قیمت بالاتری مرغ را روانه بازار مصرف کرده اند و این امر سبب ایجاد بی نظمی هایی در توزیع مرغ تازه شده است.