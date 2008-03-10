تعیین مدت زمان اجرای موقت قانون مدارس غیر انتفاعی فروردین 87

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی، افزود: اصلاح تمامی ماده های قانون مدارس غیر انتفاعی به پایان رسیده و نهایی شده است و فقط تعیین مدت زمان اجرای آن باقی مانده که باید مجوز آن را از مجلس مجوز دریافت کنیم.

وی خاطر نشان کرد: به طور حتم مجوز اجرای موقت این قانون 5 ساله خواهد بود و در فرودین ماه سال آینده تکلیف نهایی آن مشخص می شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تصویب نهایی قانون اصلاح مدارس غیر انتفاعی مهمترین موضوعی است که تا پایان عمر مجلس هفتم تکلیف آن مشخص می شود و به تائید نهایی نمایندگان می رسد.

عباسپور ادامه داد: چنانچه این قانون به تصویب برسد ، طرح و یا لایحه مهم دیگری در خصوص مسائل آموزش و پرورش برای بررسی در مجلس هفتم باقی نمی ماند.