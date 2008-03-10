سه هزار بسیجی گیلانی در حفاظت صندوقهای انتخابات مشارکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت ، سردارعلیزاده ظهر دوشنبه در نشستی خبری در رشت اعلام کرد: حدود هزار صندوق و شعبه اخذ رای در استان توسط بسیج حفاظت می شود.

وی همچنین با بیان اینکه امنیت انتخابات با نیروی انتظامی است، افزود: بسیج برای تامین امنیت انتخابات در صورت نیاز با نیروی نیروی انتظامی همکاری خواهد داشت.

سردارعلیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله اعزام کاروانهای راهیان نوراشاره کرد و گفت: امسال 10 هزار نفر از اقشار مختلف مردم در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور اعزام می شوند و تاکنون دو هزار و 500 نفر اعزام شده اند.

فرمانداه سپاه گیلان گفت: سال 85 هشت هزار نفر به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

سردارعلیزاده کاروانهای راهیان نور را یکی از تاثیر گذارترین برنامه های بسیج دانست و گفت: اقشارمختلف جوانان به ویژه دانشجویان امسال استقبال خوبی از این برنامه نشان داده اند و حدود هشت هزار دانشجو برای اعزام ثبت نام کرده اند.

وی یادآورشد: کاروانهای راهیان نوراز مناطق عملیاتی فتح المبین، اروند کنار، هویزه ،طلائیه، دهلاویه، خرمشهر و شلمچه بازدید خواهند کرد.