خوش خلقی ریشه ژنتیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه اونتاریو در کانادا با بررسی DNA انسان نشان دادند که تمام احساساتی که با عنوان خوش مشربی و خوش خلقی شناخته می شوند، ریشه ژنتیکی دارند.

این دانشمندان توانستند راز ریشه های ژنتیکی خوش خلقی را که در میلیونها سال تکامل انسان شکل گرفته است شناسایی کنند.



براساس گزارش "ایندیپندنت ساندی"، محققان کانادایی به منظور دستیابی به این نتایج، چهار هزار دوقلو را از آمریکا و انگلیس انتخاب کردند و DNA آنها را مورد بررسی قرار دادند.

نتایج این بررسیها نشان داد که در دوقلوهای انگلیسی حس خوش خلقی از ویژگیهای اولیه DNA بوده و به صورت یک ژن خود را نشان می دهد در حالی که دوقلوهای آمریکایی مورد بررسی دارای این ژن خوش خلقی نبودند.

در حقیقت در آمریکا حس خوش خلقی و خوش مشربی و توانایی شوخی کردن در اثر تمرین و با توجه به شرایط اجتماعی و خانوادگی و محیطی که افراد در آن پرورش می یابند به وجود می آید، درحالی که در انگلیس یک پایگاه ژنتیکی در افراد وجود دارد که می تواند در خصوص ضعف، شدت و یا تعادل شوخ طبعی و خوش خلقی انگلیسیها توضیح دهد.

در حقیقت این کشف می تواند توضیح دهد که چرا انگلیسیها در شوخی کردن، مسخره کردن و همچنین خندیدن به مقولات و موضوعات سیاسی که در آمریکا به عنوان مقولاتی خشن و کاملا جدی شناخته می شوند، بسیار تبحر دارند.