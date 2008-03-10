اجرای طرح تائید سلامت فنی وسایل نقلیه مسافری در ایام نوروز

عباس محمود آبادی در گفتگو با مهر افزود: در ایام نوروز به کارگیری مدیران فنی در شرکتهای حمل و نقل برای تائید سلامت فنی وسایل حمل و نقل باری و مسافری پیش از آغاز سفر اجباری شده است.

وی ادامه داد: تاکنون آموزشهای لازم به مدیران فنی زیر مجموعه شرکتهای حمل و نقل ارائه شده است تا وسایل نقطه باری و مسافری پس از تایید سلامت فنی توسط آنان در جاده های کشور تردد کنند.

محمود آبادی اظهار داشت: علاوه بر مورد فوق ، در ایام نوروز کلیه وسایل نقلیه ای که به عنوان وسایل کمکی در هنگام بروز تصادفات یا مشکل فنی خودروها مورد استفاده قرار می گیرند باید از نظر فنی کاملا مجهز باشند و رانندگان آنان نیز آموزشهای لازم را گذارنده باشند.

معاون ایمنی و ترافیک سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور تصریح کرد: به منظور ارتقا دانش فنی رانندگان خودروهای کمکی و یکسان سازی نوع آموزش آنان، میزان آشنایی آنان با سیستم حمل و نقل عمومی و تجهیزات آنان مورد ارزیابی قرار می گیرد.